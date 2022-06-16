Модрич считает сборную Аргентины фаворитом на победу на чемпионате мира 2022 года

Центральный полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич ответил на вопрос о том, кто по его мнению является фаворитом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем соревнований является сборная Франции.

– Мой фаворит – Аргентина. Сейчас эта команда сильнее той, что была несколько лет назад. При этом за сборную играет Месси. С таким футболистом в составе, коллектив всегда будет претендентом на самые высокие места в любых соревнованиях, – цитирует Модрича портал 90min.

Добавим, что в данный момент Аргентина занимает четвертое место в рейтинге ФИФА. Ранее подопечные Лионеля Скалони стали победителями Финалиссимы-2022, обыграв Италию со счетом 3:0.