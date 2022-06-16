Президент «Реала» объяснил, почему клуб не подписал Эрлинга Холанда

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о причинах срыва трансфера нападающего Эрлинга Холанда в мадридский клуб.

Напомним, что в мае этого года «Манчестер Сити» объявил о приобретении 21-летнего норвежца. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 75 миллионов евро. Футболист заключил с «горожанами» пятилетний контракт.

– В нашем клубе играет лучший форвард мира. Зачем покупать Холанда, чтобы он сидел на скамейке запасных? В данный момент нас интересует только формирование новой команды из молодых игроков и нескольких новичков, –цитирует Переса Marca.

Добавим, что глава клуба имел ввиду нападающего Карима Бензема. В прошедшем сезоне 34-летний француз принял участие в 46 матчах мадридцев во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Его команда стала чемпионом Испании, а также завоевала Лигу чемпионов.