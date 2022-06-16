Федотов заявил, что ЦСКА нужно усиление

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что клуб ведет работу над укомплектованием состава.

«Начнем с того, что в составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду. В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях. Настоящий профессионал, большой мастер. Ушли еще несколько игроков. Поэтому команде нужно усиление. Не буду конкретизировать для широкой публики, самое главное, что мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать», - приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

Напомним, что 55-летний специалист возглавил ЦСКА накануне, подписав долгосрочный контракт.

Вместе с Федотовом в новый клуб из «Сочи» пришли его помощники Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Добавим, что ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого в прошлом сезоне занял пятое место в РПЛ и дошел до четвертьфинала Кубка России.