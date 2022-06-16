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Вратарь «Рубина» Дюпин заявил, что не вел переговоров с «Зенитом»

Футболист защищает цвета казанского клуба с лета 2019 года.
Вратарь «Рубина» Дюпин заявил, что не вел переговоров с «Зенитом»
16 июня 2022 12:13
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Рубин»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался по поводу появившейся информации о том, что он может перейти в «Зенит».

Ранее стало известно, что петербургский клуб заинтересован в подписании 34-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

– Я по этому поводу ничего не знаю, честно. Тренируюсь с «Рубином». Со мной никто не общался из руководства. У меня действующий контракт. То, что я хочу, будут в последнюю очередь учитывать. Я тренируюсь, выполняю свои обязательства, – цитирует Дюпина «Чемпионат».

Напомним, что Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. Всего за казанскую команду он отыграл 90 матчей, пропустил 116 голов и 28 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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