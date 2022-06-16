Булыкин – об уходе Кержакова из «Нижнего Новгорода»: Считаю, что молодым специалистам нужно доверять

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

Напомним, что руководство нижегородской команды приняло решение не продлевать контракт с 39-летним специалистом. Новым наставником клуба стал Михаил Галактионов, также возглавляющий молодежную сборную России.

– Думаю, руководство решило, что в команде не все гладко. Но я считаю, что молодым специалистам нужно доверять. Но здесь решили попробовать что-то другое. Клуб решил взять другого тренера, надеясь на то, что в конце сезона не нервничать о результате и собирать полные стадионы, – цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Добавим, что Кержаков тренировал «Пари НН» с июня прошлого года. По итогам сезона-2021/22 нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.