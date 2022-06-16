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Салихова заявила, что Зелимхан Бакаев требовал «бонус» за лояльность «Спартаку»

Красно-белые не стали продлевать истекающий контракт с футболистом.
Салихова заявила, что Зелимхан Бакаев требовал «бонус» за лояльность «Спартаку»
16 июня 2022 12:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Зарема Салихова раскрыла некоторые детали по финансовым требованиям полузащитника Зелимхана Бакаева по новому контракту со «Спартаком».

«Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу». Это был удар ниже пояса, плевок в лицо. У клуба, который в том числе вложил немало средств, усилий и на воспитание младшего брата Зелимхана, а по факту получил лишь 15 миллионов рублей от «Рубина», просится надбавка, которую при переподписании не просили даже иностранцы. Все хотелки сохранены и станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры», - написала Салихова в своем блоге на Sports.ru.

Напомним, что накануне Бакаев подписал трехлетний контракт с «Зенитом» с возможностью его продления на год.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

источник: Sports.ru
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