В «Зените» опровергли информацию о возможных трансферах Агаларова и Кассьерры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что клуб заинтересован в подписании двух нападающих – Гамида Агаларова из «Уфы», а также Матео Кассьерры, выступающего за «Сочи».

– По Кассьерре и Агаларову – это все вбросы. Мы ищем усиления, причем рассматриваем варианты не только в России, но и за рубежом, – цитирует Медведева «Матч ТВ».

Отметим, что по итогам прошедшего сезона 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 голов. Что касается Кассьерры, то 25-летний колумбиец отличился 14 забитыми мячами, поделив второе место в списке лучших снайперов РПЛ с форвардом «Ростова» Дмитрием Полозом.