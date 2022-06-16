«Краснодар» объявил о подписании контракта с нападающим Данилом Карповым

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что клуб оформил переход форварда «Тюмени» Данила Карпова.

По информации источника, руководство «быков» подписало с 22-летним футболистом контракт до конца сезона-2024/25. При этом сумма трансфера пока не уточняется.

Напомним, Карпов является воспитанником академии «Зенита». К «Тюмени» игрок присоединился в январе 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 450 тысяч евро.