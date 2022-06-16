Билялетдинов предположил, что Кержаков может возглавить «Динамо» или «Сочи»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков может возглавить один из клубов РПЛ, а именно «Динамо» или «Сочи».

Ранее появилась информация, что новым наставником бело-голубых должен стать серб Славиша Йоканович, а пост наставник сочинцев займет Вадим Гаранин, ранее работавший в красноярском «Енисее».

– Куда может податься Кержаков? В «Сочи» может неожиданно всплыть, в «Динамо»! Может появиться этот вариант, потому что настоящие переговоры ведутся в тишине. Есть рекламные кампании, которые отвлекают внимание от главной кандидатуры. Мне кажется, Кержаков где-то точно будет назначен, – цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Сегодня, 16 июня, «Пари НН» объявил об уходе Кержакова из клуба. Он тренировал нижегородцев с июня прошлого года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Добавим, что новым наставником клуба из Нижнего Новгорода стал Михаил Галактионов.