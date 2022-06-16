Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) признала форварда «Уфы» Гамида Агалорова лучшим молодым игроком чемпионата.
В голосовании принимали капитаны и главные тренеры клубов, а также тренер сборной России Николай Писарев, главные редакторы ведущих российских спортивных СМИ и комментаторы профильного канала «Матч Премьер».
В борьбе за престижную премию Агаларов опередил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, ставшего вторым, и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, занявшего третье место.
Напомним, что форвард «Уфы» стал лучшим бомбардиром РПЛ прошлого сезона, забив 19 голов. Также на его счету два голевые передачи.
источник: РПЛ