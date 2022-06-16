Зелимхан Бакаев заявил, что у него не было других вариантов, кроме «Зенита»

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как проходили переговоры с «Зенитом».

Напомним, что вчера новичок чемпионов России подписал трехлетний контракт с возможностью его продления на год.

«Отец с агентом договорились, что никак не будут меня отвлекать. С клубами общались они. Были ли другие варианты? Возможно, но без конкретики. Из России вариантов, кроме «Зенита», не было», - приводит слова Бакаева Sport24.ru.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.