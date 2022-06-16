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Зелимхан Бакаев заявил, что у него не было других вариантов, кроме «Зенита»

Накануне футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми.
16 июня 2022 14:21
автор: Максим Скороходов

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, как проходили переговоры с «Зенитом».

Напомним, что вчера новичок чемпионов России подписал трехлетний контракт с возможностью его продления на год.

«Отец с агентом договорились, что никак не будут меня отвлекать. С клубами общались они. Были ли другие варианты? Возможно, но без конкретики. Из России вариантов, кроме «Зенита», не было», - приводит слова Бакаева Sport24.ru.

Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

источник: Sport24.ru
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