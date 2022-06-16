Полузащитник «Ростова» Щетинин признан автором лучшего гола в РПЛ по итогам сезона-2021/22 (видео)

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин стал автором лучшего гола лиги в прошедшем сезоне.

Отметим, что 20-летний хавбек отличился забитым мячом в домашнем матче 24-го тура с «Локомотивом» (4:1). На 33-й минуте встречи Кирилл получил передачу от своего партнера по команде Дмитрия Полоза и точно пробил по воротам голкипера железнодорожников Даниила Худякова из-за пределов штрафной площади.

Добавим, что по итогам сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» расположился на девятой строчке.