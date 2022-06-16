Канадский нападающий «Пари Нижний Новгород» Эннин не хочет возвращаться в Россию

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измаилов сообщил, что канадский нападающий Ричлорд Эннин, выступавший за клуб на правах аренды, отказался возвращаться в Россию.

«Ричлорд Эннин не собирается ехать в Россию на сегодняшний день. Он рассматривает варианты из Европы. По остальным игрокам, у которых кончаются арендные соглашения, ведем переговоры. Мы в процессе общения», - приводит слова Измаилова «РИА Новости».

Добавим, что Эннин был арендован у «Спартака» из Юрмалы». За российский клуб форвард провел 21 матч, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.