«Урал» вновь арендовал голкипера ЦСКА Помазуна

Голкипер «Урала» Илья Помазун, выступавший за клуб на правах аренды из ЦСКА до конца сезона-2021/22, продолжит выступать за екатеринбуржцев.

Как сообщает пресс-служба армейцев, команды достигли договоренности о продлении арендного соглашения 25-летнего футболиста до 30 июня 2023 года без опции выкупа. Также отмечается, что красно-синие продлили контракт с вратарем до конца сезона-2026/27.

Напомним, что в прошедшем сезоне Помазун принял участие в 27 матчах «Урала», пропустил 30 голов и девять раз отстоял «на ноль». Его команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ.