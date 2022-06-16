Тошич заявил, что руководство ЦСКА приняло верное решение в ситуации с уходом Дзагоева из клуба

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением по поводу ухода из московского клуба полузащитника Алана Дзагоева.

Ранее стало известно, что армейцы договорились с 31-летним игроком по поводу досрочного расторжения контракта, рассчитанного до лета 2023 года. В данный момент неизвестно, в каком клубе хавбек продолжит свою карьеру.

– Каждый шаг, который делает руководство ЦСКА, правильный. Когда игрок отдал команде свой максимум и выиграл столько трофеев, нужно уходить на пике. Никто не держит футболиста просто из-за того, что он легенда, говорю по своему опыту, – цитирует Тошича портал «Метарейтинг».

Напомним, что Дзагоев находился в клубной системе ЦСКА с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с командой полузащитник стал трехкратным чемпионом России.