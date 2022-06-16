Гаврилов не считает, что Бакаев предал «Спартак» в связи с переходом в «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением по поводу перехода бывшего полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул столичный клуб в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав сине-бело-голубых на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

– Если он хочет, то пусть переходит. Не считаю это предательством клуба. Во всем мире люди переходят в другие команды. Какая разница воспитанник он или нет, – приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).