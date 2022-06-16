Агент Кассьерры удивлен словами Медведева о том, что «Зенит» не заинтересован в приобретении игрока

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, высказался о будущем своего клиента. Накануне генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал «вбросом» информацию о переговорах клуба по форварду.

«В переговорах с «Зенитом» нет вообще никакой определенности, но они еще не завершены. Если генеральный директор клуба опровергает возможный переход Кассьеры, значит это так. Мы будем вести переговоры с другим клубом», - приводит слова Петропулоса Sport24.

Отметим, что по итогам прошедшего сезона 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 голов. Что касается Кассьерры, то 25-летний колумбиец отличился 14 забитыми мячами, поделив второе место в списке лучших снайперов РПЛ с форвардом «Ростова» Дмитрием Полозом.