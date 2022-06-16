Первый тренер Трусовой прокомментировала истерику фигуристки на ОИ-2022

Ольга Шевцова, первый тренер российской фигуристки Александры Трусовой, рассказала о своем отношении к истерике спортсменке на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Напомним, 17-летняя Трусова, узнав, что заняла второе место в одиночном катании, устроила истерику и предъявила претензии своему тренеру Этери Тутберидзе. К слову, золото выиграла другая ученица Тутберидзе – уроженка Москвы Анна Щербакова.

«Первая реакция – не надо было это снимать. Думаю, это ошибка журналистов. Потому что, во-первых, она все равно ребенок, она физически, эмоционально истощена была. Любой человек ожидает от своего выступления самого лучшего, и, когда ты выполнил поставленную задачу, всегда ждешь адекватного результата.

Я думаю, это всплеск ее эмоций. А виноваты в этом журналисты – не все эмоции нужно вот так снимать», – цитирует тренера Sport24.ru.