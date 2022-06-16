Червиченко считает, что Бакаев имеет шансы заиграть в «Зените»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

апомним, что ранее 25-летний футболист покинул »Спартак» в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав сине-бело-голубых на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

«Мне кажется, что Бакаев сможет заиграть в «Зените». Воспитанник или нет - это вопрос такой, кто какую цель преследует. Не думаю, что кто-то наживется на его трансфере из-за того, что он воспитанник», - приводит слова Червиченко «СЭ».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).