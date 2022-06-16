Чанов считает, что Акинфеев заслужил звание лучшего вратаря прошедшего сезона РПЛ

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил признание голкипера красно-синих Игоря Акинфеева лучшим вратарем прошедшего сезона РПЛ.

«Прекрасно отношусь к этой новости! Думаю, вполне заслуженно. Посмотрите на количество сейвов и сухих матчей в сезоне. Но самое главное – стабильность Игоря!» - приводит слова Чанова «Чемпионат».

Отметим, что 36-летний футболист принял участие в 29 матчах лиги за армейцев, пропустил 28 голов и 13 раз отстоял «на ноль». Его команда заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 30 турах.

Добавим, что в мае этого года Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА. Трудовое соглашение голкипера с красно-синими рассчитано до конца сезона-2023/24.