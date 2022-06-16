Клаудиньо – лучший игрок РПЛ в сезоне-2021/22

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо занял первое место в голосовании по выбору лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что в голосовании приняли участие главные тренеры команд, журналисты, а также комментаторы телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР и тренер сборной России Николай Писарев.
Напомним, в прошедшей кампании РПЛ 25-летний бразилец забил 8 голов и отдал 5 ассистов. Он помог «Зениту» выиграть четвертый титул кряду.
Ранее стало известно, что лучшим тренером чемпионата страны признан наставник питерцев Сергей Семак.
источник: РПЛ