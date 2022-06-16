В «Зените» отреагировали на признание Семака лучшим тренером сезона в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что наставник петербургской команды Сергей Семак заслуженно был признан лучшим тренером РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Я очень рад, что заслуженная награда нашла своего обладателя. Это отражают не только результаты «Зенита» в последние четыре сезона, но и то, как развивается наша основная команда», - приводит слова Медведева ТАСС.

Отметим, что по итогам голосования 46-летний специалист набрал 118 очков. Столько же баллов в активе бывшего наставника «Сочи» Владимира Федотова.

Ранее в «Зените» сообщили, что Семак продлит контракт с клубом на три сезона.