Мостовой считает, что Галактионова назначили по блату в «Нижний Новгород»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». С новым наставником подписан двухлетний контракт.

«Кошмар! Наверное, по какому-то блату взяли. Да, он тренер молодежной сборной, но только когда команда провалилась у него года два назад, он даже не сказал, что виноват и не ушел. Опять какие-то закулисные игры», - приводит слова Мостового «СЭ».

Напомним, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством национальная команда вышла на Евро-2021, где завершила выступление на групповом этапе.

Клуб сообщил, что получил разрешение от РФС на совмещение постов Галактионовым.