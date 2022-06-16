ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мостовой считает, что Галактионова назначили по блату в «Нижний Новгород»

Ранее тренерский штаб Александра Кержакова завершил свою работу в клубе.
16 июня 2022 19:33

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». С новым наставником подписан двухлетний контракт.

«Кошмар! Наверное, по какому-то блату взяли. Да, он тренер молодежной сборной, но только когда команда провалилась у него года два назад, он даже не сказал, что виноват и не ушел. Опять какие-то закулисные игры», - приводит слова Мостового «СЭ».

Напомним, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством национальная команда вышла на Евро-2021, где завершила выступление на групповом этапе.

Клуб сообщил, что получил разрешение от РФС на совмещение постов Галактионовым.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Дзюба согласовал двухлетний контракт с турецким клубом
Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Фенербахче» и «Галатасарай».
16.06.2022 21:02
Футбол
«Челси» может перехватить Левандовски у «Барселоны»
Ранее сообщалось, что поляк согласился переехать в Испанию.
16.06.2022 20:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Алекс Крал может перейти в «Герту» по инициативе Сандро Шварца
Прошлый сезон чешский футболист провел в «Вест Хэме».
16.06.2022 20:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой считает, что Галактионова назначили по блату в «Нижний Новгород»
Ранее тренерский штаб Александра Кержакова завершил свою работу в клубе.
16.06.2022 19:33
Футбол
Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский перешел в «Нижний Новгород»
Ранее нижегородский клуб сменил главного тренера.
16.06.2022 19:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Зените» отреагировали на признание Семака лучшим тренером сезона в РПЛ
Российский специалист привел петербургский клуб к четвертой победе подряд в чемпионате России.
16.06.2022 18:22
Футбол
Уткин перешел из «Краснодара» в «Ростов»
По данным СМИ, сумма трансфера составила 2 млн евро.
16.06.2022 18:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клаудиньо – лучший игрок РПЛ в сезоне-2021/22
В прошедшей кампании бразилец провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
16.06.2022 17:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Чанов считает, что Акинфеев заслужил звание лучшего вратаря прошедшего сезона РПЛ
Голкипер 13 раз отстоял «на ноль» в 28 матчах ЦСКА в чемпионате России.
16.06.2022 17:41
Футбол
Червиченко считает, что Бакаев имеет шансы заиграть в «Зените»
Вчера, 15 июня, футболист пополнил состав петербургской команды.
16.06.2022 16:57
Футбол
За что Зарема взъелась на Зелимхана?
Уход из «Спартака» в «Зенит» 25-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева не дает покоя Зареме Салиховой, которая даже написала по этому поводу гневную колонку. Претензии к воспитаннику красно-белых, мягко говоря, выглядят странно.
Загитова, Большунов и Рылов стали амбассадорами «Лиги Ставок» на ПМЭФ-2022. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Самоделкиной — «детская» зарплата, Загорски с Гуррейро — никакой! О составе сборной России по фигурному катанию
Опубликован состав национальной команды по фигурному катанию на следующий сезон. Разбираемся, что к чему.
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика