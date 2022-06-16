Алекс Крал может перейти в «Герту» по инициативе Сандро Шварца

Новый главный тренер «Герты» Сандро Шварц, известный по работе с московским «Динамо», намерен подписать полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

Как сообщает Fussball News со ссылкой на Bild, немецкий клуб готов арендовать игрока до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что чешский хавбек привлек внимание «РБ Лейпциг».

Напомним, в прошлой кампании 24-летний Крал выступал на правах аренды за «Вест Хэм». В его активе 13 матчей и 1 ассист.

К слову, контракт игрока со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года, а потенциальный переход оценивается в 7 млн евро.