«Челси» может перехватить Левандовски у «Барселоны»

«Челси» рассматривает вариант с подписанием форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети.

По его данным, на игрока также претендует французский «ПСЖ».

Ранее 33-летний футболист заявил о намерении покинуть мюнхенский гранд. По данным СМИ, он близок к переходу в «Барселону». В каталонском клубе подтвердили факт перегаров, отметив, что пока не достигли соглашения с руководством «Баварии».

В минувшем сезоне Роберт Левандовски провел во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.