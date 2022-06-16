Семин считает, что Дзюба способен заиграть в зарубежном чемпионате

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть востребован в зарубежном чемпионате.

«Дзюба в «Фенербахче» - это слухи. Пока нет ничего конкретного. Могу ли представить Дзюбу не в РПЛ? Конечно. Он современный футболист и ценный игрок, потому что хорошо играет в чужой штрафной площади», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.