«Работа предстоит насыщенная»: Федотов – о подготовке ЦСКА к следующему сезону

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскрыл некоторые детали подготовки к следующему сезону.

«Первое сегодняшняя занятие было посвящено тестированию. Мы определяли, в каком состоянии команда вернулась из краткосрочного отпуска. Вторая тренировка была технико-тактической с элементами функциональной подготовки.

Дальше будем сочетать нагрузочные и разгрузочные дни, проводя две тренировки или одну. Сбор будет направлен на восстановление и укрепление наших функциональных возможностей через игровые и технико-тактические упражнения.

Работа предстоит насыщенная: времени не так много, но его достаточно, чтобы к турниру привести игроков к общему знаменателю и быть в полной боевой готовности на этом этапе», – сказал специалист.

Напомним, в прошедшем сезоне ЦСКА, выступавший под руководством Алексея Березуцкого, занял пятое место в РПЛ. Что касается Федотова, то он тренировал «Сочи» и выиграл с командой серебряные медали чемпионата.

Ранее новый тренер армейцев дал обещание болельщикам. В частности, он заверил фанатов, что постарается привить команде зрелищный футбол.