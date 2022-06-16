«Галатасарай» и «Трабзонспор» претендуют на Дмитрия Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может покинуть московский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, футболистом интересуются в чемпионате Турции, а именно – «Галатасарай» и «Трабзонспор».

Ранее Баринов заявил, что может уйти из «Локомотива». По словам игрока, у него есть предложения от зарубежных клубов.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провел во всех турнирах 30 матчей и отдал 2 ассиста. Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный переход оценивается в 11 млн евро.