ФИФА назвала 16 городов, которые примут чемпионат мира-2026

ФИФА назвала города, которые примут матчи чемпионата мира 2026 года.

Турнир пройдет сразу в трех странах США, Канаде и Мексики.

В США мундиаль пройдет в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Сан-Франциско, Сиэтле, а также Нью-Йорке или Нью-Джерси.

В Мексике турнир примут Гвадалахара, Мехико и Монтеррей.

Чтобы посмотреть чемпионат мира в Канаде нужно будет посетить Торонто и Ванкувер.

Добавим, что в финальной стадии чемпионата мира 2026 года примут участие 48 команд. На мундиале этого года, который пройдет в Катаре, будут присутствовать 32 сборные.