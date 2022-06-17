Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о возможном уходе Зиньковского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе из самарской команды полузащитника Антона Зиньковского.

«Много уже было разговоров, что Антон перерос уровень «Крыльев». Как мы видим, находясь в «Крыльях» в этом сезоне, Зиньковский еще больше прибавил. Сейчас я не хотел бы как-то оценивать, кто и кого перерос. Он действительно был полезным. Антон – часть команды. И он прибавляет вместе с командой. Уходит или нет — пока сказать сложно. Надеюсь, что мы постараемся сохранить как можно больше лидеров», - приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Добавим, что Зиньковский в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом российской премьер-лиги, отдав девять голевых передач. Также на его счету четыре забитых мяча.

Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 3,5 млн евро. Действующий контракт Зиньковского с «Крыльями Советов» рассчитан до конца 2023 года.