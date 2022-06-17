«Урал» и сербский защитник Динга разорвали контракт

«Урал» объявил о расторжении контракта с сербским защитником Домиником Дингой по обоюдному согласию.

«Желаем Доминику успешного продолжения карьеры и регулярной игровой практики!» - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Динга стал игроком «Урала» в 2016 году, с этого момента защитник провел 29 матчей за команду из Екатеринбурга, в которых не отличился результативными действиями.

С начала сезона-2019/20 до конца 2021 года «Урал» регулярно отдавал сербского футболиста в аренду в различные клубы. В прошлом сезоне Динга не провел ни одного официального матча за «шмелей».