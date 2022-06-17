Галактионов назвал свой тренерский штаб в «Пари Нижний Новгород»

Новый главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов назвал имена своих помощников.

«Во-первых, мы сразу же договорились с руководством, что в клубе должна быть преемственность, и местные специалисты – Антон Геннадьевич Хазов и Дмитрий Борисович Полянин – должны продолжить работу в команде. Также остается в тренерском штабе тренер вратарей Валерий Семенович Клейменов.

Со мной в нижегородский клуб пришли специалисты, которые работали в сборных командах России. Они настоящие профессионалы своего дела. На них всегда можно положиться. Это старший тренер Олег Анатольевич Лёвин, старший тренер по физической подготовке Кирилл Константинович Жинкин и специалист по аналитической работе Владимир Владимирович Савченко. Мы вместе решали задачи в сборных командах на чемпионатах Европы и в рамках олимпийского цикла. Этим людям я доверяю целиком и полностью», - приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Напомним, что Галактионов подписал двухлетний контракт с нижегородской командой, сменив на посту главного тренера Александра Кержакова.

Добавим, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством национальная команда вышла на Евро-2021, где завершила выступление на групповом этапе.

Клуб сообщил, что получил разрешение от РФС на совмещение постов Галактионовым.

В прошлом сезоне нижегородская команда заняла 11-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав в 30 матчах 33 очка.