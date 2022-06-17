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РФС создаст Национальный футбольный центр для сборных команд

Объект будет построен на федеральной территории «Сириус».
РФС создаст Национальный футбольный центр для сборных команд
17 июня 2022 10:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

РФС объявил о заключении договоренности с федеральной территорией «Сириус» по созданию Национального футбольного центра, который будет использоваться сборными командами России.

«Это важный инфраструктурный проект для всего нашего футбола — пользоваться им смогут не только сборные, но и профессиональные клубы, которые до последнего времени проводили учебно-тренировочные сборы за рубежом. Будет правильно, что у них будет возможность готовиться в хороших условиях и на территории России. Проект важен не только для РФС, но и для развития «Сириуса», учащиеся и студенты которого смогут также пользоваться этой инфраструктурой», - приводит пресс-служба РФС слова президента организации Александра Дюкова.

Напомним, что по решению ФИФА и УЕФА все российские команды отстранены от соревнований под эгидой данных организаций, как на уровне сборных, так и клубов.

Добавим, что из-за санкций большинство российских команд проводили предсезонную подготовку к новому сезону внутри страны.

источник: РФС
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