РФС создаст Национальный футбольный центр для сборных команд

РФС объявил о заключении договоренности с федеральной территорией «Сириус» по созданию Национального футбольного центра, который будет использоваться сборными командами России.

«Это важный инфраструктурный проект для всего нашего футбола — пользоваться им смогут не только сборные, но и профессиональные клубы, которые до последнего времени проводили учебно-тренировочные сборы за рубежом. Будет правильно, что у них будет возможность готовиться в хороших условиях и на территории России. Проект важен не только для РФС, но и для развития «Сириуса», учащиеся и студенты которого смогут также пользоваться этой инфраструктурой», - приводит пресс-служба РФС слова президента организации Александра Дюкова.

Напомним, что по решению ФИФА и УЕФА все российские команды отстранены от соревнований под эгидой данных организаций, как на уровне сборных, так и клубов.

Добавим, что из-за санкций большинство российских команд проводили предсезонную подготовку к новому сезону внутри страны.