ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Галактионов рассказал, в какой футбол будет играть «Пари Нижний Новгород»

Новый наставник нижегородцев ориентируется на прошлые успехи нашей страны.
17 июня 2022 11:12
автор: Максим Скороходов

Новый главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов рассказал, как будет играть его команда.

«Наши победы на европейской арене были одержаны благодаря определенному стилю игры. Мы хотим прививать его и в Нижнем Новгороде. Да, РПЛ – сильный чемпионат. Но европейский уровень еще более сложный. И мы не будем отступать от своих принципов. У нас есть определенные требования, которые мы хотим применять в работе с командой. Важно, чтобы город жил футболом. Мы очень хотим радовать болельщиков качеством игры, чтобы наша команда была узнаваемая. Но самое главное – это запредельная самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, чтобы игроки бились на каждом участке футбольного поля. И, конечно же, по игре наша команда должна быть сильнее соперника», - приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Напомним, что Галактионов подписал двухлетний контракт с нижегородской командой, сменив на посту главного тренера Александра Кержакова.

Добавим, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством национальная команда вышла на Евро-2021, где завершила выступление на групповом этапе.

Клуб сообщил, что получил разрешение от РФС на совмещение постов.

источник: ФК «Нижний Новгород»
Это интересно:
Дмитрий Радченко: «Фенербахче» нужен форвард именно с такими характеристиками, как Дзюба
Дмитрий Радченко: «Фенербахче» нужен форвард именно с такими характеристиками, как Дзюба
В данный момент россиянин пребывает в статусе свободного агента.
17.06.2022 12:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Матыцин допустил участие в РПЛ клубов из Крыма, ДНР и ЛНР
Вопрос заключается в позиции ФИФА и УЕФА.
17.06.2022 11:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Геркус поддержал переименование «Нижнего Новгорода»
Финансы от букмекерской компании закроют половину бюджета клуба.
17.06.2022 11:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Галактионов рассказал, в какой футбол будет играть «Пари Нижний Новгород»
Новый наставник нижегородцев ориентируется на прошлые успехи нашей страны.
17.06.2022 11:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС создаст Национальный футбольный центр для сборных команд
РФС создаст Национальный футбольный центр для сборных команд
Объект будет построен на федеральной территории «Сириус».
17.06.2022 10:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Галактионов назвал свой тренерский штаб в «Пари Нижний Новгород»
Галактионов назвал свой тренерский штаб в «Пари Нижний Новгород»
Вместе с наставником молодежной сборной России будут работать не только местные специалисты.
17.06.2022 10:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Урал» и сербский защитник Динга разорвали контракт
«Урал» и сербский защитник Динга разорвали контракт
24-летний футболист принадлежал российской команде с 2016 года.
17.06.2022 09:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о возможном уходе Зиньковского
В прошлом сезоне 26-летний футболист отдал девять голевых передач.
17.06.2022 09:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
ФИФА назвала 16 городов, которые примут чемпионат мира-2026
ФИФА назвала 16 городов, которые примут чемпионат мира-2026
Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике.
17.06.2022 08:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Галатасарай» и «Трабзонспор» претендуют на Дмитрия Баринова
Потенциальный переход оценивается в 11 млн евро.
16.06.2022 23:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Леклер и Перес не догонят Ферстаппена. Расклады и ставки на Гран-при Канады
17 - 19 июня на монреальской трассе имени Жиля Вильнева пройдет девятый этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Непомнящий, вспомни Екатеринбург! Каким будет турнир претендентов на шахматную корону
В пятницу 17 июня в Мадриде начинается турнир претендентов на звание чемпиона мира: восемь супергроссмейстеров определят, кто из них в следующем году встретится в матче за титул с его обладателем - норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Золотая артиллерия» Стефена Карри! Как «Голден Стэйт» вернул себе титул чемпиона НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл у «Бостон Селтикс» финальную серию плей-офф НБА со счетом 4-2. Для калифорнийского клуба это четвертый чемпионский титул за последние восемь лет, но первый с 2018 года.
За что Зарема взъелась на Зелимхана?
Уход из «Спартака» в «Зенит» 25-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева не дает покоя Зареме Салиховой, которая даже написала по этому поводу гневную колонку. Претензии к воспитаннику красно-белых, мягко говоря, выглядят странно.
Загитова, Большунов и Рылов стали амбассадорами «Лиги Ставок» на ПМЭФ-2022. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Самоделкиной — «детская» зарплата, Загорски с Гуррейро — никакой! О составе сборной России по фигурному катанию
Опубликован состав национальной команды по фигурному катанию на следующий сезон. Разбираемся, что к чему.
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика