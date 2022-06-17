Галактионов рассказал, в какой футбол будет играть «Пари Нижний Новгород»

Новый главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов рассказал, как будет играть его команда.

«Наши победы на европейской арене были одержаны благодаря определенному стилю игры. Мы хотим прививать его и в Нижнем Новгороде. Да, РПЛ – сильный чемпионат. Но европейский уровень еще более сложный. И мы не будем отступать от своих принципов. У нас есть определенные требования, которые мы хотим применять в работе с командой. Важно, чтобы город жил футболом. Мы очень хотим радовать болельщиков качеством игры, чтобы наша команда была узнаваемая. Но самое главное – это запредельная самоотдача футболистов, чтобы не было равнодушных, чтобы игроки бились на каждом участке футбольного поля. И, конечно же, по игре наша команда должна быть сильнее соперника», - приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Напомним, что Галактионов подписал двухлетний контракт с нижегородской командой, сменив на посту главного тренера Александра Кержакова.

Добавим, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством национальная команда вышла на Евро-2021, где завершила выступление на групповом этапе.

Клуб сообщил, что получил разрешение от РФС на совмещение постов.