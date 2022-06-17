Геркус поддержал переименование «Нижнего Новгорода»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус дал комментарий о переименовании «Нижнего Новгорода» в связи с обретением нового спонсора.

Напомним, что в следующем сезоне команда будет называться ФК «Пари Нижний Новгород».

«Ничего ужасного в переименовании не вижу. В конце концов, и «Шинник», и «Ротор», и даже «Локомотив» — это в чем-то спонсорские названия клубов», - приводит слова Геркуса RT.

В СМИ сообщалось, что доход от договора закроет до 50 процентов от бюджета клуба за сезон. «Нижний Новгород» получит 450 млн рублей от букмекерской компании за смену названия клуба. Также букмекерская контора ежегодно будет выделять 50 миллионов рублей на маркетинговые активности с командой.