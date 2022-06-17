Матыцин допустил участие в РПЛ клубов из Крыма, ДНР и ЛНР

Министр спорт Олег Матыцин ответил на вопрос об участии клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Я думаю, что и теоретически, и практически могут. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА. Это если мы говорим про футбол. То, что касается других международных федераций, - это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение», - цитирует ТАСС слова Матыцина, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.

Добавим, что вопрос присоединения крымских клубов в структуру РФС не обсуждался на последнем исполкоме организации, состоявшемся в мае.