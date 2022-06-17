Дмитрий Радченко: «Фенербахче» нужен форвард именно с такими характеристиками, как Дзюба

Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением по поводу возможного перехода бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Фенербахче».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний футболист согласовал двухлетний контракт с одним из клубов чемпионата Турции. Вполне вероятно, что речь идет о стамбульской команде.

– Хороший шаг для карьеры. Почему бы себя не попробовать в турецком чемпионате. Тем более в такой команде, как «Фенербахче», которая ставит перед собой высокие задачи. Им нужен форвард именно с такими характеристиками, как Дзюба, – цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.