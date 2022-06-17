В «Уфе» пока не готовы комментировать будущее нападающего клуба Гамида Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу дальнейших перспектив в клубе нападающего Гамида Агаларова.

Ранее стало известно о том, что «Зенит» опроверг интерес к 21-летнему футболисту.

– Дальнейшая судьба Агаларова в «Уфе»? У нас есть понимание, но сказать не могу – конфиденциальная информация, – приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.