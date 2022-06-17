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«Тоттенхэм» готов заплатить 90 миллионов евро за Лаутаро Мартинеса

Аргентинский футболист выступает в чемпионате Италии с лета 2018 года.
«Тоттенхэм» готов заплатить 90 миллионов евро за Лаутаро Мартинеса
17 июня 2022 12:39
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Интер»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес входит в сферу интересов «Тоттенхэма».

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру 24-летнего аргентинца в качестве усиления своей атакующей линии в летнее трансферное окно. Отмечается, что «шпоры» готовы заплатить за футболиста 90 миллионов евро.

Напомним, что Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 49 матчах «нерадзурри» во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативных паса. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026-го.

источник: «Советский спорт»
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