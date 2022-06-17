Дмитрий Черышев: Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей по Денису

Дмитрий Черышев, отец флангового полузащитника Дениса Черышева, рассказал о будущем своего сына.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 31-летний россиянин покинул «Валенсию» по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Ранее в СМИ появилась новость о том, что хавбек может перейти в московское «Торпедо».

– Когда ждать приезда Дениса? Пока новостей нет. «Торпедо»? Пока ничего не могу сказать. Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей по Денису, – приводит слова Черышева-старшего «РБ-Спорт».

Добавим, что Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Реала», «Вильярреала» и «Севильи».

В составе сборной России футболист провел 33 встречи (12 голов).