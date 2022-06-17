Нападающий Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» грядущим летом, сообщает «Чемпионат», ссылаясь на La Repubblica.

По данным источника, Роналду не вписывается в тактические схемы нового тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

Одним из претендентов на португальца является «Рома», которой руководит Жозе Моуринью, напомним ранее они работали вместе в мадридском «Реале». Но данный переход может не состояться из-за больших финансовых запросов форварда.

Добавим, что ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если команда не попадет в Лигу чемпионов, что и случилось. При этом «Рома» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

Роналду в прошлом сезоне был признан лучшим игроком «МЮ», он забил 24 мяча и отдал три голевые передачи в 38 матчах за команду.