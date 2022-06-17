Слуцкий сообщил о том, что Дюпин и Самошников могут покинуть «Рубин» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, останутся ли в клубе голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

По словам наставника, в данный момент в команде не уверены, что оба футболиста продолжат свои выступления в Казани.

– Нет уверенности, что Дюпин и Самошников останутся. Почему Йевтич вернулся? Мы с ним разговаривали и убеждали остаться. Но он принимал решение сам. На 90 процентов костяк сформирован, уйдут если только разово. Пока я не могу ответить, кто точно уйдет, – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. Всего за казанцев 34-летний вратарь отыграл 90 матчей, пропустил 116 голов и 28 раз отстоял «на ноль».

Что касается Самошникова, то 24-летний футболист защищает цвета клуба из Татарстана с января 2020 года. На его счету 59 проведенных встреч, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что действующие контракты обоих игроков с «Рубином» рассчитаны до конца сезона-2022/23.