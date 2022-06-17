Мостовой заявил, что чемпионат Турции является хорошим вариантом продолжения карьеры для Дзюбы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на появившуюся новость о том, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба может пополнить состав «Фенербахче».

Ранее в СМИ стало известно, что 33-летний футболист согласовал двухлетний контракт с одним из клубов чемпионата Турции. Вполне вероятно, что речь идет о стамбульской команде.

– Задача Артема сейчас не закрепиться в составе, не делать шаги вперед, а думать о том, как хорошо закончить карьеру, что обычно и бывает после 33 лет. Мы поняли, что в Питере на него не рассчитывают. Он ищет варианты, и, думаю, Турция – это хороший вариант, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.