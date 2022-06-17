Хомуха ушел из юношеской сборной России

Российский футбольный союза по обоюдному согласию расторг контракт со старшим тренером юношеской сборной России Дмитрием Хомухой, который с ноября возглавлял национальную команду 2007 года рождения.

Сборная России за это время сыграла четыре матча, два раза победила и два - проиграла.

Исполняющим обязанности старшего тренера национальной команды назначен Владимир Волчек. Хомуха, в свою очередь, согласился возглавить «Калугу».

«Решение перейти на клубную работу принято в связи с тем, что в текущей ситуации международные соревнования фактически отменены. При работе со сборной командой это принципиально важно. Благодарен руководству Российского футбольного союза за то, что доверили мне работу в системе сборных. Это был неоценимый международный опыт», - приводит слова Хомухи пресс-служба РФС.

Напомним, что 52-летний специалист вместе с юношеской сборной России 1996 года рождения выиграл чемпионат Европы до 17 лет и становился второй на Евро до 19 лет.