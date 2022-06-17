Алексис Санчес может сменить «Интер» на «Марсель»

«Марсель» рассматривает возможность подписания нападающего «Интера» Алексиса Санчеса.

Как сообщает TNT Sports, в приобретении 33-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер французской команды Хорхе Сампаоли, знакомый с нападающим по совместной работе в сборной Чили. Отмечается, что руководство клуба Серии А готово продать игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, что Санчес присоединился к составу «Интера» в августе 2019 года – на его счету 20 забитых мячей и 23 результативных передачи в 109 проведенных матчах за черно-синих. Его контракт истекает в конце сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.