«Порту» сообщил о переходе полузащитника Виейры в «Арсенал»

Пресс-служба «Порту» сообщила о том, что команду покинул атакующий полузащитник Фабиу Виейра.

По информации источника, 22-летний португалец пополнит состав «Арсенала». Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, а сам игрок подпишет пятилетний контракт с «канонирами». Отмечается, что в ближайшие дни клубы заключат соглашение по переходу хавбека.

Напомним, что Виейра является воспитанником академии «Порту». Всего в составе лиссабонцев он отыграл 76 матчей, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач.

За молодежную сборную Португалии полузащитник провел 20 встреч (13 голов).