«Пари Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим форвардом «Спартака» и «Уфы» Кротовым

Нападающий Вячеслав Кротов, ранее покинувший «Уфу» на правах свободного агента, пополнил состав клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

Отмечается, что 29-летний россиянин заключил с командой двухлетний контракт.

Напомним, Кротов выступал за «Уфу» с 2015 года. Всего за уфимцев он отыграл 167 матчей, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета московского «Спартака» и астраханского «Волгаря».