Игонин поделился мнением о возможном трансфере Артема Дзюбы в «Фенербахче»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу того, что экс-форвард петербургского клуба Артем Дзюба может продолжить свою карьеру за границей.

Ранее в СМИ стало известно, что 33-летний футболист согласовал двухлетний контракт с одной из команд чемпионата Турции. Вполне вероятно, что речь идет о «Фенербахче».

– Шаг ли вперед для карьеры Дзюбы? Если мы будем говорить о последних месяцах, когда он не был футболистом основного состава «Зенита» и у него получится в «Фенербахче», то да. Если он не сможет там выиграть конкуренцию, то вряд ли это можно называть шагом вперед, – цитирует Игонина «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.