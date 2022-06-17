«Урал» арендовал полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова до конца сезона-2022/23

Пресс-служба «Урала» сообщила о том, что к команде присоединился центральный полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов.

Отмечается, что клубы достигли договоренности по переходу 25-летнего футболиста на правах арендного соглашения до лета 2023 года. Согласно информации портала Transfermarkt, екатеринбуржцы заплатят за данную сделку 120 тысяч евро.

Напомним, что Коновалов перешел в «Рубин» с февраля 2018 года. В прошедшем сезоне хавбек был арендован «Ахматом» – на его счету 27 матчей за грозненцев, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.