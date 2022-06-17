«Локомотив» не заявил «Казанку» в ФНЛ-2

«Локомотив» принял решение не заявлять «Казанку» в чемпионат ФНЛ-2

В прошлом сезоне данная молодежная команда «железнодорожников» выступала во второй группе, где заняла последнее 12-е место вы подгруппе А.

«Решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба. Обновленная структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодежной команды «Локомотива» и уделить ей большее внимание.

При этом бренд «Казанки», учитывая его историческую связь с клубом, будет сохранен. Под этим названием будет выступать команда в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-зеленых.

Добавим, что у «Локомотива» осталась команда в М-лиге, которая завоевала в прошлом сезоне бронзовые медали, уступив только победителю ЦСКА и «Ростову», занявшему второе место.

Что станет с тренерским штабом и составом «Казанки» не сообщается.